Rus Dışişleri: Suriye'nin kuzeydoğu bölgelerinde halk, ABD destekli petrol kaçakçılığından rahatsız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova , Suriye'nin kuzey bölgelerinde halkın, petrolün ABD'nin desteğiyle çıkarılmasından ve satılmasından rahatsız olduğunu öne sürdü.

Sputnik'in haberine göre; Zaharova, bugün düzenlediği haftalık basın toplantısında Suriye'nin kuzeydoğusundaki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zaharova, "Suriye'nin kuzeydoğusunda durumun zor olduğu gözleniyor. IŞİD'in yeniden aktif hale gelmesinden doğan sorunlara, ağır insani koşullara ve artan koronavirüs vakalarına Fırat'ın doğusundaki Arap nüfusun Kürt yönetimlerin ve yasa dışı varlık gösteren ABD'nin eylemlerine yönelik protestoları eklendi. Yerel sakinlerin rahatsızlığı, özellikle yasadışı petrol üretiminden ve kaçakçılığından kaynaklanıyor. Söz konusu olan sadece Suriyelilere ait doğal kaynaklarının gasp edilmesi değil, aynı zamanda ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne de zarar veriliyor" dedi.

Zaharova, ABD'nin Fırat'ın doğusundaki petrolü satmak için kendisinin uyguladığı ve Suriye'ye ait hidrokarbonların ticaretini yasaklayan yaptırımları deldiğini vurguladı. YPG'yi bünyesinde barındıran Demokratik Suriye Güçleri (SDG), Suriye'nin kuzeyindeki petrol yataklarının modernizasyonu için ABD'li Delta Crescent Energy LLC şirketiyle anlaşma imzalamıştı.

Anlaşmayı kınayan Suriye Dışişleri Bakanlığı, anlaşmanın yasal hükmü bulunmadığını vurgulamıştı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da, ABD'li şirketin DSG'yle petrol anlaşması yapmasına ilişkin "Kabul edilemez" açıklamasında bulunmuştu.