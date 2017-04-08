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Dünya

Rus Dışişleri Sözcüsü: ABD öngörülemez bir ülke

Zaharova, ABD’nin Suriye saldırısının ardından Washington ile temas kurduklarını söyledi

08 Nisan 2017 00:01

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Suriye'ye yönelik saldırının da gösterdiği üzere, Rusya’nın değil ABD’nin öngörülemez bir ülke olduğunu” belirtti.

ABD’nin öngörülemez bir ülke olduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Suriye saldırısının ardından Washington ile temas kurduklarını söyledi.

Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Zaharova, ABD’nin öngörülemez bir ülke olduğunu ve bunun büyük tehlike yarattığını vurguladı.

Zaharova, “Rusya’nın öngörülemez bir ülke olduğunu ve bu nedenle tehdit oluşturduğunu iddia ediyorlar. Ancak bugün bir kez daha gördük ki, asıl öngörülemez ülke ABD’dir. Bu çok tehlikeli bir eğilim. Zira ABD, küresel liderliğe oynayan bir ülke” dedi.

 

'Bugün duyduğunuz açıklamalara ve tepkilere odaklandık'

 

Zaharova, ABD ile kurulan temaslar hakkında da şu ifadeleri kullandı: “Saldırıdan sonra ABD tarafıyla temaslarımız oldu. ABD tarafıyla farklı düzeyli düzenli olarak görüşüyoruz. Ancak bugün duyduğunuz açıklamalara ve tepkilere odaklandık.”

 

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