Rus Dışişleri, Rusya’nın Ukrayna sınırına asker yığdığı haberini yalanladı

Sputnik'in haberi ne göre, Zaharova ayrıca, Rusya’nın Afganistan’daki çeşitli etnopolitik güçleri, bu ülkede istikrar ve güvenliği yeniden tesis etme çabalarını baltalayan eylemlerden kaçınmaya çağırdığını belirtti. Sözcü, “Bu aşamada, ülkedeki çeşitli etnik ve siyasi güçlerinin, iç savaşı kışkırtan eylemlerden kaçınması gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca Afganistan ve genel olarak bölgede sürdürülebilir barış, istikrar ve güvenliği yeniden tesis etmek için karşılıklı anlayış ve ulusal uzlaşma yollarının aranması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. "Kimse Dışişleri Bakanlığı’mıza bir şeyler sormadı" Zaharova, Rusya’nın, askeri güçlerini Ukrayna sınırına yığınak yaptığı haberlerine tepki göstererek, “ABD medyasında, Rusya’nın Ukrayna sınırına asker yığdığı yönündeki yazılarla, bize yönelik ama aslında büyük ölçüde hakikate yönelik gerçekleştirilen enformasyon saldırısı dikkatimizi çekti. Bu, tek bir fake değil, ABD medyasında başlatılan yeni bir fake kampanyası” diye konuştu.

Haberlerde ifade edilen Yelnya şehri ile Maslovka tren istasyonunun Ukrayna sınırına yüzlerce kilometre mesafede bulunduğunu kaydeden Rus diplomat, “Bu konuda kimse Dışişleri Bakanlığı’mıza bir şeyler sormadı. Eminim, Rusya’yı temsil eden kimseye bir şeyler sorulmadı” ifadesini kullandı.