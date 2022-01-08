Rus Dışişleri'nden Blinken'e yanıt: ABD evinize girdiğinde hayatta kalmak ve soyulmamak zordur

Kazakistan'ın KGAÖ'ye yardım başvurusunun soru işaretleri yarattığını söyleyen ABD'li bakan, "Neden dış yardıma ihtiyaç duydukları anlaşılır değil. Tarihten bir ders: Evine Ruslar girdiyse onları evden çıkarmak zor olabilir" demişti.