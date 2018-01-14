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Dünya

Rus Dışişleri: İsrail'in Filistin topraklarındaki faaliyetleri yasalara aykırı

“Yerleşim faaliyetleri iki devletli çözümü baltalıyor”

14 Ocak 2018 01:30

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın, İsrail'in Doğu Kudüs te dâhil olmak üzere Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetlerinin yasalara aykırılığına yönelik prensip tutumunun Moskova tarafından teyit edildiğini duyurdu.

Bakanlığın resmi sitesinde yayınlanan açıklamada, “Moskova, Rusya'nın, İsrail'in Doğu Kudüs te dâhil olmak üzere Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetlerinin yasalara aykırılığına yönelik prensip tutumunu teyit ediyor. İsrail’in bu çizgisinin İsrailliler ile Filistinliler arasında, nihai statünün tüm sorunları ile ilgili çözüm bulunması gereken doğrudan müzakerelerin kurulması için gerekli koşulların oluşturulmasına yardımı olmadığını düşünüyoruz” ifadelerine yer verildi.

“Yerleşim faaliyetleri iki devletli çözümü baltalıyor”

Açıklamada ayrıca ‘İsrail’in yerleşim faaliyetlerinin devam etmesinin, Ortadoğu’da adil ve güvenli bir barışı tesis etme şanslarını azaltarak, Filistin-İsrail krizinin iki devletli çözümünü baltaladığı’ kaydedildi.

İsrail, geçtiğimiz çarşamba işgal altındaki Batı Şeria'da binden fazla yeni konut inşa etme planlarının onaylandığını, İsrail’in Filistin topraklarındaki ek inşaat projelerinin de en kısa zamanda onaylanabileceğini duyurmuştu.

 

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