Rus Dışişleri: Doğu Kudüs'te sivillere yönelik saldırıyı kınıyoruz

Kentteki gerilimin, Arap sakinlerin asıl ikamet yeri olan Şeyh Jarrah'dan çıkarılması, Har Homa'da 540 konutluk iskan planlarının teşvik edilmesi ve iki Filistinlinin Cenin bölgesindeki bir kontrol noktasında öldürülmesi nedeniyle tırmandığına dikkat çeken bakanlık, "Yaşanan gelişmeler Moskova'da derin bir endişeyle karşılandı. Sivillere yönelik saldırıları kararlılıkla kınıyoruz. Tüm tarafları şiddeti tırmandıracak adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarında yansıtılan ilkeli ve tutarlı tutumunu yeniden teyit eden Rus Dışişleri, buna göre toprakların ve üzerindeki mülklerin kamulaştırılmasının yanı sıra Doğu Kudüs de dahil işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail tarafından yerleşim birimleri kurulmasının yasal hükmü bulunmadığının altını çizdi.

Bakanlık, "Bu tür eylemler, uluslararası hukuka aykırı olup 1967 yılındaki sınırlar dahilinde barış ve güvenlik içinde bir arada var olan Filistin ve İsrail devletlerinin kurulmasına dayanan barışçıl bir çözüme ulaşılmasını engelliyor" diye vurguladı.