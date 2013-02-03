Rus Dışişleri Bakanı Muaz El-Hatib ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Münih'te katıldığı güvenlik konferansı çerçevesinde Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Milli Koalisyonu lideri Muaz el Hatip'le görüştü. Rusya böylece Doha'da oluşturulan batılı ülkeler, ABD ve Türkiye'nin tek meşru temsilci olarak tanıdığı El Hatip'le ilk kez bir araya geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, El-Hatip'le düzenli olarak iletişim halinde olmak istediklerini belirtti.

Moskova'dan Münih'e dönerken, uçakta basın mensuplarının sorularını cevaplayan Rusya Dışişleri Bakanı, "Biz Sayın Hatip'in koalisyon başkanı olarak seçilmesinin ardından düzenli diyalog konusu ile ilgiliydik. Biz onları takip ediyoruz." dedi. El Hatip'in Suriye lideri Beşşar Esed'le belirli şartlar altında görüşebileceği yönündeki açıklamalarını hatırlatan Rus Bakan, "Biz bunu alkışlıyoruz. Özellikle kategorik olarak rejimle görüşmeye tamamen karşı olan bir platformu düşündüğümüzde bu çok önemli." tespitinde bulundu.

Lavrov, Münih programı çerçevesinde El-Hatip'in yanı sıra ABD Başkan Yardımcısı Joseph Biden, BM Suriye Özel Temsilcisi Lahdar Brahimi ile de bir araya geldi. Basında Lavrov'un Biden, Brahimi ve El-Hatip'le dörtlü bir görüşme yapacağı iddiaları yer almıştı. Lavrov, dörtlü bir görüşmenin yapılmadığını ifade etti.

Katar'ın başkenti Doha'da 11 Kasım'da Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Milli Koalisyonu kurulmuş ve El Hatip başkanlığa getirilmişti. Aralık ayında El-Hatip Rusya'nın görüşme talebini reddetmiş, Esed rejimine desteği nedeni ile Moskova'nın Suriye halkına özür borcu olduğunu ifade etmişti.

Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev de geçen hafta yaptığı değerlendirmede Esed'in ölümcül hatalar yaptığı ve iktidarda kalma şansının her geçen gün azaldığı eleştirisi getirmişti.

(cihan)