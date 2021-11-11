Rus Dışişleri: AB’nin yaptırımları genişletmesi durumunda Minsk'e yardım etmeye hazırız

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmenin ardından, AB’nin önümüzdeki haftanın başında Belarus’a yönelik yaptırımları genişleteceğini açıklamıştı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise, AB’nin Minsk'e ve yasadışı göçmenlerin Belarus'a taşınmasıyla ilgili tüm kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımları genişletmeyi planladığını belirtmişti.