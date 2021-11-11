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Dünya

Rus Dışişleri: AB’nin yaptırımları genişletmesi durumunda Minsk'e yardım etmeye hazırız

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmenin ardından, AB’nin önümüzdeki haftanın başında Belarus’a yönelik yaptırımları genişleteceğini açıklamıştı

11 Kasım 2021 21:40

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pankin, AB’nin Belarus’a yönelik yaptırımları genişletmesi halinde, Moskova’nın Minsk'e ‘omuz vermeye’ hazır olduğunu söyledi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmenin ardından, AB’nin önümüzdeki haftanın başında Belarus’a yönelik yaptırımları genişleteceğini açıklamıştı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise, AB’nin Minsk'e ve yasadışı göçmenlerin Belarus'a taşınmasıyla ilgili tüm kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımları genişletmeyi planladığını belirtmişti.

Daha önce Bloomberg, Brüksel’deki kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde, Aeroflot ve THY’nin de içlerinde olduğu bir dizi havayolu şirketine, Belarus-Polonya sınırına akın eden göçmenleri Belarus’a taşıdıkları nedeniyle yaptırım uygulanabileceğini aktarmıştı. Aeroflot ve THY söz konusu suçlamaları reddetmişti.
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