Rus diplomatlar ABD'den böyle ayrıldı

Moskova ve Washington arasındaki ilişkide gerilime neden olan siber saldırı iddialarının ardından hayata geçirilen yaptırım kararları uygulanmaya başlandı. ABD'de bulunan Rus diplomatlar bugün ülkelerine geri döndü.

Moskova ve Washington hükümetleri arasında gerilime neden olan "başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları" kapsamında Rusya'ya karşı aldığı yaptırım kararları uygulamaya kondu. Putin ise bu iddialarla ilgili olarak "ABD'nin dostça olmayan yeni adımları provokasyon ve ikili ilişkilere daha fazla zarar vermeye yönelik. Bu, hem Rus hem ABD halkının temel çıkarlarına ters düşüyor. Rusya ve ABD'nin küresel güvenliği koruma sorumluluğunu göz önüne aldığımızda, bu adımlar uluslararası ilişkilerin tamamına zarar veriyor" demişti. ABD, Rusya'ya yaptırım uygulama kararı almış, bu kapsamda başkent Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemişti.

Dün Rus diplomatlar ABD'den ayrıldı.

Washington’ın 35 Rus diplomatın sınırdışı edilmesi ve New York ile Maryland’deki Rus diplomatik kuruluşlarının kapatılması kararının ardından, Rus diplamatlar ve ailelerin Maryland’deki Centerville’den dün sabah ayrıldığı görüldü.

Rus diplomatlar ve ailelerinin yaklaşık 8 araba, bir otobüs ve bir kamyondan oluşan bir konvoyla yerel saatle saat 11.35 sularında Centerville’den ayrıldığı anlar kameraya yansıdı.