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Dünya

Rus denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan geçti

Denizaltının İstanbul Boğazı'ndan geçişine Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti

13 Şubat 2022 15:46

Rus Donanması'na bağlı "Rostov-na-donu" adlı denizaltı İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 70 metre uzunluğundaki 'Rostov-no-donu' adlı denizaltı, saat 12.30 sıralarında Marmara Denizi'nden, İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Yaklaşık 45 dakika sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçerek Emirgan açıklarına gelen B-237 flama numaralı denizaltı, Karadeniz'e doğru yol aldı.

Denizaltının İstanbul Boğazı'ndan geçişine Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

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