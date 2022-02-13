Rus denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan geçti

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="detail-header-spot">Rus Donanması'na bağlı "Rostov-na-donu" adlı denizaltı İstanbul Boğazı'ndan geçti.</p>\n<p class="detail-header-spot">Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 70 metre uzunluğundaki 'Rostov-no-donu' adlı denizaltı, saat 12.30 sıralarında Marmara Denizi'nden, İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.</p>\n<p class="detail-header-spot">Yaklaşık 45 dakika sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçerek Emirgan açıklarına gelen B-237 flama numaralı denizaltı, Karadeniz'e doğru yol aldı.</p>\n<p class="detail-header-spot">Denizaltının İstanbul Boğazı'ndan geçişine Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.</p>\n</body>\n</html>