Rus denizaltıları IŞİD hedeflerini vurdu

İstanbul, 6 Ekim (DHA) – Rus denizaltılar Suriye’nin Deyrizor şehri yakınlarındaki IŞİD hedeflerini vurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Tümgeneral İgor Konashenkov’un Perşembe gübü yaptığı açıklamaya göre, Rusyanın Karadeniz Filosunda bulunan Veliky Novgorod ve Kolpino denizaltılarından fırlatılan on adet Kalibr güdümlü füzesiyle Deyrizor şehri yakınlarındaki IŞİD hedefleri vuruldu.

Vurulan hedefler arasında mühimmat depoları ve zırhlı araçlar olduğu duyuruldu.

Konashenkov, Rusya’nın, Suriye’de bulunan çok katmanlı keşif sisteminin Deyrizor şehrindeki pek çok IŞİD hedefini açığa çıkardığını belirterek, “Vurulan hedefler IŞİD’e ait mühimmat depoları, zırhlı hangarlar ve karargâhlardı.” dedi.

Saldırının IŞİD’i başarılı bir şekilde Deyrizor şehrinden çıkaran Suriye ordusuna destek olmak için gerçekleştirildiğini söyleyen Konashenkov, “Veri işleyen ekipmanlarımız bütün hedeflerin yok edildiğini gösteriyor.” dedi.

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- Rus denizaltıların IŞİD hedeflerini vurma görüntüleri