T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rus dazlaklar müzik festivalini bastı

Rus dazlaklar Rusya'nın Çelyabinsk bölgesindeki Miass kentinde düzenlenen Torndao Müzik Festivalini bastı.

30 Ağustos 2010 03:00

T24- Rus dazlaklar Rusya'nın Çelyabinsk bölgesindeki Miass kentinde düzenlenen Torndao Müzik Festivalini bastı.


3000 Dolayında kişinin katıldığı Festivali basan 100'ü aşkın Rus dazlağın cop ve sopalarla saldırıya giriştikleri bildirildi.


Rus Itar-Tass haber ajansı, polisin olaydan sonra 15 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu. Rus dazlakların bu saldırıyı niçin düzenledikleri anlaşılamadı.


Bir polis yetkilisi, ajansa yaptığı açıklamada, "gözaltına alınanların sorgulandığını ve saldırı sırasında kendilerine yardımcı olanların aranmasına devam edildiğini" belirtti.


Rusya'da asık sık faaliyet gösteren aşırı sağcı ve ırkçı gruplar var. Ülkede son yıllarda dikkat çeken birçok saldırı düzenlendi; ırkçı nedenlerle düzenlenmiş cinayetler işlendi.


Ülkede Sovyetler Birliği'nin çökmesinden sonra bu tür suçlarda büyük artış oldu.


BBC'de yer alan habere göre, dazlaklar Orta Asya, Kafkas bölgesi ya da Afrika kökenli kişileri hedef alan saldırılara girişiyor.


Bununla birlikte dazlakların niçin Moskova'nın 1400 km. doğusundaki bir müzik festivalini hedef aldığı henüz açıklanamıyor.


Torndao Müzik Festivalinde Rusya'nın birçok rock grubunun katılmakta olduğu öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24