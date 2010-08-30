Rus dazlaklar müzik festivalini bastı

T24- Rus dazlaklar Rusya'nın Çelyabinsk bölgesindeki Miass kentinde düzenlenen Torndao Müzik Festivalini bastı.



3000 Dolayında kişinin katıldığı Festivali basan 100'ü aşkın Rus dazlağın cop ve sopalarla saldırıya giriştikleri bildirildi.



Rus Itar-Tass haber ajansı, polisin olaydan sonra 15 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu. Rus dazlakların bu saldırıyı niçin düzenledikleri anlaşılamadı.



Bir polis yetkilisi, ajansa yaptığı açıklamada, "gözaltına alınanların sorgulandığını ve saldırı sırasında kendilerine yardımcı olanların aranmasına devam edildiğini" belirtti.



Rusya'da asık sık faaliyet gösteren aşırı sağcı ve ırkçı gruplar var. Ülkede son yıllarda dikkat çeken birçok saldırı düzenlendi; ırkçı nedenlerle düzenlenmiş cinayetler işlendi.



Ülkede Sovyetler Birliği'nin çökmesinden sonra bu tür suçlarda büyük artış oldu.



BBC'de yer alan habere göre, dazlaklar Orta Asya, Kafkas bölgesi ya da Afrika kökenli kişileri hedef alan saldırılara girişiyor.



Bununla birlikte dazlakların niçin Moskova'nın 1400 km. doğusundaki bir müzik festivalini hedef aldığı henüz açıklanamıyor.



Torndao Müzik Festivalinde Rusya'nın birçok rock grubunun katılmakta olduğu öğrenildi.