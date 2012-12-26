Rus çocuklarının ABD'ye evlatlık verilmesi yasaklandı!

Rus çocukların ABD'ye evlatlık verilmesini yasaklayan yasa tasarısı, Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi tarafından onaylandı. Rus parlamentosuna sunulan yasa tasarısı, ABD'de bir aileye evlatlık verildikten sonra, babasının ihmalkarlığı sonucu yürüme çağına gelmeden hayatını kaybeden Rus Dima Yakovlev'in adıyla anılıyor.

ABD'de 2008'de meydana gelen olayda, kendisini evlat edinen babası tarafından araç içinde bırakılan Yakovlev, saatlerce yakıcı güneş altında kalması sonucu hayatını kaybetmiş, yargılanan babası ise kasıtsız adam öldürmekten suçlu bulunmuştu.

Rus milletvekilleri, Rus çocuklarının Amerikalı ailelere evlatlık verilmesinin yasaklanmasının çocukları koruyacağını ve kimsesiz çocukların Rusya içinde evlat edinilmesini teşvik edeceğini savunuyor.

Federasyon Konseyi'nin oy birliğiyle onayladığı yasa tasarısının kanun haline gelmesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanması gerekiyor