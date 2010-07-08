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Dünya

RUS CASUSU OLDUĞU İDDİA EDİLENLERE DAVA  NEW YORK (A.A)

08 Temmuz 2010 01:02

-RUS CASUSU OLDUĞU İDDİA EDİLENLERE DAVA  NEW YORK (A.A) - 07.07.2010 - ABD'de Rusya hükümeti hesabına casusluk yaptıkları iddia edilen 11 kişi hakkında dava açıldı.  New York Savcılığı tarafından düzenlenen ve 11 sanığın suçlandığı iddianame, Manhattan Federal Mahkemesine sunuldu.  Sanıklar ABD'de, Rusya hükümeti adına gizli görevler yürütmekle, bu çerçevede gizli mesajlar göndermek, Rusya hesabına kendileriyle temas kuran kişilerin verdiği emirleri uygulamakla suçlanıyor. Sanıklardan 9'unun ayrıca kara para aklama suçu işlediği de iddia ediliyor. 

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