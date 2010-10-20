-RUS CASUS CHAPMAN MAXIM İÇİN SOYUNDU ANKARA (A.A) - 19.10.2010 - ABD'den temmuz ayında sınır dışı edilen Rus casus Anna Chapman, erkek dergisi Maxim'in Rusya baskısı için soyundu. Genç ajanın birkaç fotoğrafı ile bir video görüntüsünün Maxim dergisinin internetteki sitesinde (www.maximonline.ru) yayımlandığı belirtildi. Derginin perşembe günü yayımlanacağı ve ''ajan 90-60-90'' ile bir mülakatın dergide yer alacağı kaydedildi. Dergideki yazıdan bir alıntıda, ''Anna, Rusların vatanseverliğini, futbol milli takımımız ya da 'birçok kez başarısızlığa uğrayan' Bulava füzemizden çok daha fazla canlandırdı'' ifadesi yer alırken, bağımsız radyo Moskova'nın Sesi bu tespitle kibarca alay ederek, ''İşte kahramanlarımız: şöyle böyle oynayan bir milli takım, şöyle böyle çalışan bir füze ve şahane şekilde başarısızlığa uğrayan bir ajan, ama hiç olmazsa kırmızı kurdeleli siyah külot ile tabanca ona yakışıyor'' yorumunda bulundu. ABD'de geçen haziran ayında tutuklandıktan sonra temmuzda ülkesine sınır dışı edilen Rus ajanı Anna Chapman, 8 Ekimde Soyuz uzay aracının hareket ettiği Baykonur Üssü'ne beklenmedik ziyarette bulunmuştu.