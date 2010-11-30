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Dünya

RUS ÇARININ TÜRK DİPLOMATA HEDİYESİNE 1 MİLYON STERLİN LONDRA (A.A)

30 Kasım 2010 12:54

-RUS ÇARININ TÜRK DİPLOMATA HEDİYESİNE 1 MİLYON STERLİN  LONDRA (A.A) - 30.11.2010 - Rus Çarı 2. Nikola'nın 1913 yılında, Türk diplomat Türkhan Paşa'ya hediye ettiği faberge enfiye kutusu, Londra'daki Christie's müzayede evinde yapılan açık artırmada, 937 bin 250 sterline (yaklaşık 2 milyon 200 bin TL) alıcı buldu. 500'den fazla eserin yer aldığı Rus Sanat Eserleri Müzayedesinde, Rus Çarının St. Petersburg'daki Büyükelçilik görevinin beşinci yılını tamamlaması dolayısıyla Türkhan Paşa'ya (1846-1927) hediye ettiği Faberge enfiye kutusu, beklenenden daha yüksek fiyata satıldı. Kutunun, 400 bin ila 600 bin sterlin arasında alıcı bulması bekleniyordu. Müzayede evi, kıymetli taşlarla süslenmiş, altın ve mine kaplamalı enfiye kutusunun, 1919 yılında son kez el değiştirerek, bu satıştan önceki sahibi olan aile tarafından satın alındığını belirtti.

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