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"Rus Büyükelçi’yi öldüren polis 3 gün önce keşif yaptı" iddiası

"Biz onun koruma olduğunu sandık, silah seslerinden sonra ise herkes kendini yere attı"

20 Aralık 2016 16:07

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş'ın 3 gün önce olay mahalline gelip keşif yaptığı iddia edildi.

Sözcü'den Deniz Ayas'ın haberine göre, aynı zamanda serginin koordinatörü de olan o sırada kendisi de salonda bulunan ve serginin açış konuşmasını yapan Timur Özkan “Cuma günü aynı salonda Çankaya Belediyesi ile ortak düzenlediğimiz Çankaya fotoğrafları isimli bir sergimiz vardı. Arkadaşlarımız söz konusu saldırganı Cuma günkü o sergide de görmüşler. Saldırıdan sonra hatırladılar. Dün geceki gibi aynı şekilde takım elbise ve polis rozeti ile gelmiş. Sergiye katılmış ve bir süre sonra oradan ayrılmış. Tabii ki kimse şüphelenmemiş. Tahminimiz; ya saldırı düzenleyeceği serginin tarihini karıştırdı ve orada Büyükelçiyi aradı ya da bilerek o gün gelip orada keşif yaptı” diye konuştu.

İddialarının sanat merkezinin bulunduğu binanın güvenlik kameralarına da yansımış olacağını hatırlatan Özkan “arkadaşlarımız emniyet güçlerine de bilgi veriyor. Konu ilerleyen günlerde daha net anlaşılır” dedi.Özkan, “saldırgan cuma günkü sergiye de katılmış” ifadesini kullandı.

 

Dehşeti anlattı

 

Dehşet dolu dakikaları da anlatan Özkan “İlk konuşmayı ben yaptım. Benden sonra Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı konuştu. Son olarak ise Büyükelçi kürsüye çıktı. Saldırgan o sırada Büyükelçi’nin arkasına geçti. Biz onun koruma olduğunu sandık. Silah seslerinden sonra ise herkes kendini yere attı. Bir saat binada mahsur kaldık. Hâlâ olayın şoku içerisinde ve çok üzgünüz. Büyükelçinin öldürülmesi zaten acı bir olay. Saldırının ‘Türkiye-Rusya ilişkileri için düzenlediğimiz’ bir sergide gerçekleşmesi de ayrı bir acı”  yorumunda bulundu.

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