Rus Büyükelçi'ye suikast Alman basınında

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un bir silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi Alman medyasında da geniş yankı buldu.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un bir silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi Alman medyasında da geniş yankı buldu.

Spiegel Online Halep'te Suriyeli muhaliflere karşı Esad rejiminin yanında savaşan Rusya ve İran'ın Türkiye'deki temsilcilikleri önünde son günlerde çok sayıda gösteri düzenlendiğine dikkat çekerek, yaşanan olayın, yaz aylarından itibaren düzelmeye başlayan Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkilere darbe vurabileceğini ifade ediyor.

Die Welt ise Salı günü Türkiye, Rusya ve İran'ın Moskova'da, bakanlar düzeyinde gerçekleştirecekleri Suriye toplantısını anımsatarak, Suriye ordusunun Halep'i ele geçirmesinden bu yana Türkiye'de günlerdir Rusya ve İran karşıtı protestolar gerçekleştirildiğini sayfalarına taşıyor.

Süddeutsche Zeitung'un konu ile ilgili haberinde, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova'nın, olayın bir terör saldırısı olarak değerlendirildiğine dair ifadeleri yer alıyor. Gazete ayrıca, Rusya'nın Suriye'de Beşar Esad rejiminin en büyük destekçisi olduğu için bu ülkenin Türkiye'deki temsilcilikleri önünde son günlerde çok sayıda gösteri düzenlendiğine vurgu yapıyor. Süddeutsche gazetesi, Rus parlamentosunun üyelerinden Leonid Slutski'nin, yaşanan saldırıya rağmen, Salı günü Moskova'da yapılması planlanan Rusya, Türkiye, İran bakanlar toplantısının gerçekleşeceğine dair açıklamasına yer veriyor.

Landeszeitung gazetesi saldırıyı yorum sayfasında şu cümlelerle değerlendiriyor:

"Rusya ile Türkiye arasında zar zor düzeltilmeye çalışılan ikili ilişkileri, Rus büyükelçinin öldürülmesi ile zorlu bir sınav bekliyor. Olayın zamanlaması, tam da saldırganın bunu amaçladığına işaret ediyor. Zira Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bugün Türk ve İranlı meslektaşları ile Suriye'deki durumu ele almak üzere bir araya gelecek. Bunun dışında saldırının daha uzun vadeli bir hedefi de olabilir; jeopolitik durumun istikrarsızlaştırılması. Tarihte bu tarz suikastlerin savaşlara yol açtığının örnekleri yok değil. Türkiye bir NATO üyesi. Ve Rusya kendini Batı bloğu tarafından giderek daha köşeye sıkıştırılmış hissediyor. Olayın içindeki tüm ülkelerin hükümet başkanları bir an önce gerilimi azaltmaya çalışmalı."

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen suikast Märkische Oderzeitung gazetesi tarafından şöyle yorumlanıyor:

"Bu olay, Türkiye'de güvenlik durumunun giderek kontrol dışına çıktığını gösteriyor. Terör saldırıları ülkeyi giderek daha hızlı bir şekilde istikrarsızlaştırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çevresindekiler her defasında intikam ve karşılık verme sözleri etseler de bir büyükelçiyi bile koruyabilecek durumda değiller. Türkiye cumhurbaşkanının düşmanı çok; Kürtler, uzun süre desteklediği radikal İslamcılar ve nihayet Rusya'nın desteği olmasa alınamayacak olan Halep'teki, kendilerini Erdoğan tarafından kandırılmış hissedebilecek muhalifler. Erdoğan'ın ülkesini bölgede lider güç ve kendini hiçbir kısıtlamaya tabi olmayan hükümdar olarak kabul ettirme oyunu bozulmaya başlamış gibi görünüyor."