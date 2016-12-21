Rus büyükelçisini öldüren suikastçı propaganda malzemesi oldu

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren suikastçı, Pakistan'da propaganda malzemesi yapıldı.

Pakistan'ın Peşaver kentinde dün düzenlenen bir gösteride, ülkenin en büyük siyasal İslamcı partisi Cemaai İslami'nin taraftarlarının açtığı dövizlerden birinin üzerit-nde Ankara'daki suikastçının fotoğrafının olduğu görüldü.

Reuters haber ajansı, Pakistan Talibanı'nın müttefiki olarak bilinen Cemaat-i İslami'nin taraftarlarının katıldığı eylemde açılan "Halep, intikam... Biz Halep'te ölüyoruz, sen burada" yazılı dövizin yer aldığı gösteride, Halep ve Myanmar'daki ölümlerin protesto edildiğini bildirdi.

Sosyal medyada tartışma yaratan fotoğraf, Reuters muhabiri Fayaz Aziz tarafından çekildi.