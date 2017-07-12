Rus Büyükelçisi Yerhov: Türkiye, Rusya için vazgeçilmez partner

Geçen aralık ayında Ankara’da suikasta uğrayan Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’un yerine atanan ve yeni görevine başlayacak olan Aleksey Yerhov, Türkiye’ye hareket etmeden önce Türk basınına konuştu. Yerhov, Rusya ile Türkiye arasında tabu konu kalmadığını belirterek, "Suriye krizine nihai çözüm bulunmasında Türkiye’nin Rusya için vazgeçilmez partner olduğunu da net olarak dile getirmek isterim" dedi.

Suikasta uğrayan Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un yerine atanan Aleksey Yerhov, haftasonundan itibaren Türkiye’de görevine başlayacak.

"Arkadaşım yaşasaydı..."

Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre, aralık ayında yaşanan trajik olayın bu göreve atanmasına vesile olduğunu söyleyen Yerhov, “Gönül isterdi ki, çalışma arkadaşım ve yakın dostum Andrey Karlov hayatını kaybetmeseydi. Tabi Ankara’da göreve başladığımda Karlov isminin tarihe geçmesi için daha bir dizi çalışmalar planlıyoruz” dedi.

Güvenlik artırıldı

Türkiye’de can güvenliği konusunda hiçbir endişesi olmadığını da sözlerine ekleyen Yerhov, “Malum olaydan sonra Rusya yönetimi diplomatik misyonların korunmasıyla ilgili bir dizi ek önlemler aldı. Ayrıca Türk tarafının da güvenliğe son derece hassas yaklaşmaya başladığını biliyorum. Sadece Ankara’da değil, tüm Türkiye çapında güvenlik konusunda herhangi bir çekince olmaksızın görevimi yerine getireceğim. Karlov suikastıyla ilgili soruşturmanın akıbetine gelince. Çok yönlü ve ikili çalışmalar devam ediyor. Ancak soruşturmanın etkilenmemesi için şu anda detay açıklamam doğru değil” diye konuştu.

Suriye'de iş birliği

Rusya ile Türkiye ilişkilerinde Suriye konusunun önemli yer almaya devam ettiğini ifade eden Rus Büyükelçi Yerhov, “Son bir buçuk yıllık dönemde aramızda yaşanan hadiselerden sonra birbirimizi çok daha iyi anlar duruma geldik. Suriye krizine kalıcı ve nihai çözüm bulunmasında Türkiye’nin Rusya için vazgeçilmez partner olduğunu da net bir şekilde dile getirmek isterim. Suriye’deki Kürt meselesinden diğer hassas konulara kadar artık aramızda görüşmediğimiz, ele alamadığımız konu kalmadı. Birbirimizle her şeyi açıkça konuşarak çıkış yolu arıyoruz. Astana süreci de bunun bir kanıtı. Aramızdaki sıkı diyalog devam edecek ve umarım sadece Suriye meselesinde değil, bir dizi problemli konu çözüme kavuşturulacaktır” dedi.

Yıl sonuna kadar 3 milyon turist

Rusya ile Türkiye arasında turizmin ayrı bir yeri olduğunu vurgulayan Rus Büyükelçi Yerhov, yıl başından bu yana Türkiye’ye 700 bin Rusya vatandaşının gittiğini belirtti. Büyükelçi, “2017 sonuna kadar Türkiye’yi 3 milyon Rus vatandaşının ziyaret edeceğini tahmin ediyoruz. Geçenlerde kimsenin haberi olmadan İstanbul’daydım. Türk tarafının güvenlik konusunda çok ciddi çalışmalar yaptığını söyleyebilirim. Günümüzde Türkiye ile ilgili bir güvenlik çekincemiz bulunmuyor” dedi.

Domates krizi öyle çözülmez

Rusya ile Türkiye arasında ticaret dengesizliği olduğunu Moskova’nın iyi bildiğini söyleyen Yerhov, “Bu durumda şu domates yasağı meselesine el atabilir misiniz” sorusuna esprili yanıt verdi. Yerhov, “Yine Laleli ya da Moskova’daki Çerkez pazarı mantığı ile yaklaşıyorsunuz. Domates meselesi bir süreç. El atmakla çözülmez. İki ülke yetkilileri görüşüyor. Yakında bir formül bulunacağını düşünüyorum” dedi.

Türkçe çalışıyor

2009-15 yılları arasında Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu olarak görev yapan Aleksey Yerhov, Ankara’ya atanmadan önce Dışişleri Bakanlığı Kriz Merkezi Departmanı Başkanı olarak görev yapmış, iki ülke arasında patlak veren uçak krizinin çözümünde rol oynamıştı. Yerhov, “6 yıl Türkiye’de çalışmış olmama rağmen Türkçe’yi öğrenemedim. Ama şimdi yeniden kitaplara sarıldım. Ankara’da dil meselesini çözmem gerek. Türkiye ile anlaşmanın en kısa yolunun Türkçe konuşmaktan geçtiğini de çok iyi biliyorum” dedi.