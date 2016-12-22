T24 LogoT24 Logo
Gündem

Rus büyükelçinin öldürüldüğü serginin koordinatöründen Sabah'ın haberine suç duyurusu

"FETÖ'yle uzaktan yakından alakam olmadığını beni tanıyan herkes bilir"

22 Aralık 2016 15:47

Sabah gazetesi, suikasta uğrayan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un katıldığı serginin koordinatörü Timur Özkan'ın 'FETÖ'yle bağlantılı olduğu yolunda bir iddia ortaya attı.

Sabah'ın haberinde, Özkan'ın 'FETÖ'den aranan bazı isimlerle sık sık temasa geçtiği ve erişimi engellenen internet sitelerine defalarca girmeye çalıştığı iddia edildi. T24'e konuşan Timur Özkan, söz konusu habere ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, ""FETÖ'yle uzaktan yakından alakam olmadığını beni tanıyan herkes bilir" ifadesini kullandı.

ETİKETLER

Sabah gazetesisuikastRusyaAnkara BüyükelçisiAndrey KarlovEmre Uslu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24