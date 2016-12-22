Rus büyükelçinin öldürüldüğü serginin koordinatöründen Sabah'ın haberine suç duyurusu

Sabah gazetesi, suikasta uğrayan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un katıldığı serginin koordinatörü Timur Özkan'ın 'FETÖ'yle bağlantılı olduğu yolunda bir iddia ortaya attı.

Sabah'ın haberinde, Özkan'ın 'FETÖ'den aranan bazı isimlerle sık sık temasa geçtiği ve erişimi engellenen internet sitelerine defalarca girmeye çalıştığı iddia edildi. T24'e konuşan Timur Özkan, söz konusu habere ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, ""FETÖ'yle uzaktan yakından alakam olmadığını beni tanıyan herkes bilir" ifadesini kullandı.