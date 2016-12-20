Rus Büyükelçi'nin katili, Erdoğan'ın seyahatlerinde de görev yapmış

Rus Büyükelçi Karlov'u öldüren Çevik Kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Aralık 2014 Konya ve 1 Şubat 2015 Bursa seyahatlerinde de görevde olduğu belirlendi.

Sputnik'te yer alan habere göre, saldırganın mezun olduğu okul ve gittiği dershaneyle ilgili iddialar da 'FETÖ' sorusunu gündeme getirdi. Altıntaş'ın cemaate yakın Aydın Söke Özel Körfez Dershanesi'ne gittiği iddia edildi.

2014'te ilk görevden almalar, suikastçı Altınbaş'ın mezun olduğu İzmir Rüştü Ünsal Polis Okulu'na başladı.