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Rus Büyükelçiliği'nde 389 kilogram kokain ele geçirildi

Olaya ilişkin olarak 6 kişi tutuklandı

23 Şubat 2018 17:12

Arjantin'deki Rusya Büyükelçiliği'nde 389 kilogram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi tutuklandı.

Arjantin Güvenlik Bakanlığı, Rusya Büyükelçiliği'nde 389 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı. Kokainin Aralık 2016'da ele geçirildiği belirtilen açıklamada Rusya ve Arjantin'in ortak çalışması sonucu 6 kişinin tutuklandığı ifade edildi.

Tutuklananlar arasında eski bir polis memuru ve eski bir büyükelçilik çalışanı da bulunuyor. Kokaini Arjantin'den Rusya'ya göndermek isteyen çetenin bir üyesiyse aranıyor.

Yetkililer soruşturmanın Rusya Büyükelçisi'nin büyükelçilikteki bir çantadan şüphelenmesi ve güvenlik güçlerine haber vermesiyle başladığını ifade etti.

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Rusya büyükelçiliğikokain

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