Rus Büyükelçi suikasttında eski TRT yapımcısı “tasarlayarak adam öldürme” suçundan tutuklandı!

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında TRT Avaz’da yayınlanan Eko Avaz isimli programın yapımcısı Guru Medyanın Yayın Grubu Başkanı H.A.’nın “tasarlayarak adam öldürme” suçundan tutuklandığı öğrenildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, 19 Aralık 2016 tarihinde Ankara’da resim sergisi açılışı sırasında Büyükelçi Karlov polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmüştü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Karlov suikastine ilişkin kapsamlı soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında geçen hafta sürpriz bir gelişme yaşandı. Guru Medya Yayın Grubu Başkanı H.A. Ankara Adliyesi’ne getirilerek soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı tarafından sorgulandı. Şüphelinin sorgusunun ardından, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından “tasarlayarak adam öldürme” suçundan tutuklandığı bildirildi.



“Bölge tarama mesullerinden”



Türksoy, Gündem Rusya ve Gündem Avrasya dergilerinin yayıncılığının yanı sıra ayrıca TRT Avaz’da yayınlanan Eko Avaz isimli programın da yapımcısı olan H.A.’nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında “bölge tarama mesullerinden” biri olduğu gerekçesiyle tutuklu olduğu bildirildi.

H.A.’nın İstanbul’daki soruşturma kapsamında örgütle ilişkisi olduğunu itiraf ettiği, ancak 2008 yılından bu yana FETÖ ile irtibatının koptuğunu söylediği belirtildi. Soruşturma kapsamında H.A.’nın, 2012-2013 yıllarında ‘FETÖ’bağlantısı nedeniyle firar eden Önder Aytaç ile telefon irtibatının bulunduğu tespit edildi.