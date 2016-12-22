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Dünya

Rus Büyükelçi Karlov son yolculuğuna uğurlandı

Andrey Karlov için Moskova'da veda ve cenaze törenleri düzenlendi

22 Aralık 2016 13:42

Ankara'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov, Moskova'da düzenlenen veda ve cenaze törenlerinin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov için ilk tören, uzun yıllar hizmet ettiği Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlendi. Dışişleri binasındaki veda töreninde Karlov'un yakınları, arkadaşları ve Dışişleri Bakanlığı çalışanlarının yanısıra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da hazır bulundu. 

"Seni hiçbir zaman unutmayacağız Andrey"


Karlov'un ailesine baş sağlığı dileyen Lavrov, sonra da kısa bir konuşma yaptı. Lavrov konuşmasında, “Görevi başındayken şeytani ve alçak bir terör saldırısının kurbanı dostumuz Andrey Karlov’a veda ediyoruz. Seni hiçbir zaman unutmayacağız Andrey” ifadelerini kullandı. 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev de Dışişleri Bakanlığı'ndaki veda törenine katıldı.

Putin'den Karlov'a veda

 

​Karlov'a veda etmek için bugün düzenlenmesi plananan yıl sonu basın toplantısını erteleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin  de Dışişleri Bakanlığı'ndaki törene katıldı. Putin ilk olarak Karlov'un tabutunun başına gelerek son görevini yerine getirdi, ardından da Karlov'un annesi, eşi ve oğluna baş sağlığı dileklerini iletti. 

Buradaki törenin ardından Karlov'un naaşı Kurtarıcı İsa Katedrali'ne getirildi. Karlov için katedralde düzenlenen töreni Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill yönetti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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