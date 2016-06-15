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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar davetine katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'e gönderdiği mektup sonrası Ankara ve Moskova arasındaki trafik hızlandı

15 Haziran 2016 19:14

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verdiği iftar davetine katılacak.  

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkan Vladimir Vladimir Putin’e gönderdiği 'sulh mektubu'na bugün Rusya'dan yanıt gelmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Türkiye ile ilişkileri yeniden tesis etmek istiyoruz, ama önce Ankara bazı adımlar atmalı. Yazık ki, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın mektubunda tebrikler dışında somut husus yoktu. Özür ve tazminat şartı yerine getirilmeden normalleşme olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Kasım 2015'de başlayan uçak krizinin ardından dün ilk kez Rusya Devlet Başkanı Putin'e hitaben özel bir mektup yazmıştı. Erdoğan, "Saygıdeğer başkan!" hitabıyla başlayan mektubunda "ilişkilerin yeniden hak edilen düzeye çıkması" temennisini dile getirmişti. Erdoğan mesajında, "Türk halkı adına şahsınızda Rusya halkının bayramını kutlarım. Bu vesile ile Türkiye-Rusya ilişkilerinin hak edilen düzeye çıkmasını temenni ederim" ifadelerini kullanmıştı.

Başbakan Binali Yıldırım da, Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev'e benzer bir kutlama mesajı yollamıştı. Bu iki mesaj, Ankara'nın yeni dönemde Moskova ilke ilişkileri düzeltme arzusunun ifadesi olarak değerlendirilmişti.

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