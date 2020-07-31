Rus büyükelçi: Beyaz Rusya'da gözaltına alınan ve paralı asker olduğu iddia edilen kişiler Türkiye'ye geçmeyi planlıyordu

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Rusya'nın Beyaz Rusya Büyükelçisi, Minsk'te Wagner Grubu'na bağlı paralı askerler olduğu iddiasıyla gözaltına alınan isimlerin, Türkiye'ye geçmeyi planladığını ifade etti.

TASS'ın aktardığına göre büyükelçi, paralı asker olduğu iddia edilen Rus vatandaşlarının gözaltına alınmadan önce İstanbul'a uçmayı planladığını söyledi.

Beyaz Rusya'nın güvenlik kuvvetleri perşembe günü paralı asker olduğu iddia edilen 32 kişinin gözaltına alındığını ve daha sonra da bir kişinin daha farklı bir lokasyonda yakalandığını ifade etti.

Ülkenin devlet haber ajansı Belta, daha önce yetkililere seçim öncesi Beyaz Rusya'da istikrarı bozmak için 200 paralı askerin geldiğine dair bir istihbarat verildiğini aktardı. Alınan istihbarata göre ülkeye yaklaşık 200 "paralı asker"in geldiği belirtilmişti.

Beyaz Rusya Güvenlik Konseyi Şefi Andrey Ravkov, ülkedeki diğer "paralı askerler" için de arama yapıldığını, ancak sonuç almakta zorlandıklarını belirtti. Ravkov, durumu "samanlıkta iğne aramaya " benzetti.