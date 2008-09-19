T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

‘Rus borsası eski gücüne kısa sürede dönecek ’

Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Rus Finans Sistemi’nin dış yardıma ihtiyacı olmadığını söyledi.

19 Eylül 2008 03:00

Vladimir Putin, Uluslararası Soçi Yatırım Forumu'nda yaptığı konuşmada, Rus ekonomisinin dünyanın 7'nci büyük ekonomisi olduğunu belirterek, "Finans sisteminin dış yardıma ihtiyacı yok. Bu durumu Rusya ve dünya borsalarındaki son durum da kanıtladı" diye konuştu.

Rus borsasında yaşanan krizin aşılması için hükümetin ciddi adımlar attığını ifade eden Putin, "Banka sisteminin yanı sıra ticari ve fon borsaların geliştirilmesi, vergi yasalarının kolaylaştırılması, hisse senetlerine yatırımlar yapılması Rusya'da kurulması öngörülen uluslararası finans merkezi yönünde atılmış ciddi adımdır" dedi.

Borsada çalışan kişiler için gelir vergisinin iptal edilmesi yönünde ilke kararı alındığını hatırlatan Putin, Rusya'nın yabancı yatırımları çekmek istediğini ve Rus şirketlerinin de yabancı pazarlara girişinin kolaylaştırılmasından yana olduğunu kaydetti.

Rusya'daki birçok enerji şirketine ait hisselerin büyük bölümünün yabancı yatırımcılara ait olduğunu belirten Putin, Rus şirketlerinin yabancı pazarlarda benzer pozisyonda bulunabilmesi için izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Rus ekonomisinin borsada yaşanan krizi çok kısa sürede atlatıp eski gücüne döneceğine inandığını belirten Putin, dünyanın 7'nci büyük ekonomisine sahip Rusya'da son on yıldaki Gayri Safi Milli Hasıla’nın her yıl yüzde 7 insanların gelirlerinin her yıl yüzde 10 civarında arttığını ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24