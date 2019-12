‘Rus borsası eski gücüne kısa sürede dönecek ’

Vladimir Putin, Uluslararası Soçi Yatırım Forumu'nda yaptığı konuşmada, Rus ekonomisinin dünyanın 7'nci büyük ekonomisi olduğunu belirterek, "Finans sisteminin dış yardıma ihtiyacı yok. Bu durumu Rusya ve dünya borsalarındaki son durum da kanıtladı" diye konuştu.



Rus borsasında yaşanan krizin aşılması için hükümetin ciddi adımlar attığını ifade eden Putin, "Banka sisteminin yanı sıra ticari ve fon borsaların geliştirilmesi, vergi yasalarının kolaylaştırılması, hisse senetlerine yatırımlar yapılması Rusya'da kurulması öngörülen uluslararası finans merkezi yönünde atılmış ciddi adımdır" dedi.



Borsada çalışan kişiler için gelir vergisinin iptal edilmesi yönünde ilke kararı alındığını hatırlatan Putin, Rusya'nın yabancı yatırımları çekmek istediğini ve Rus şirketlerinin de yabancı pazarlara girişinin kolaylaştırılmasından yana olduğunu kaydetti.



Rusya'daki birçok enerji şirketine ait hisselerin büyük bölümünün yabancı yatırımcılara ait olduğunu belirten Putin, Rus şirketlerinin yabancı pazarlarda benzer pozisyonda bulunabilmesi için izin verilmesi gerektiğini söyledi.



Rus ekonomisinin borsada yaşanan krizi çok kısa sürede atlatıp eski gücüne döneceğine inandığını belirten Putin, dünyanın 7'nci büyük ekonomisine sahip Rusya'da son on yıldaki Gayri Safi Milli Hasıla’nın her yıl yüzde 7 insanların gelirlerinin her yıl yüzde 10 civarında arttığını ifade etti.