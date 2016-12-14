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Spor

Rus basınının favorisi Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Krasnodar'ın lige verileceği aradan olumsuz etkileneceği belirtildi

14 Aralık 2016 16:00

Rus basını, UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki Fenerbahçe-Krasnodar eşleşmesinde, sarı-lacivertlilerin turu geçmeye daha yakın olduğu görüşü ön plana çıktı. 

Rus spor kanalı Match TV yorumcusu Igor Vasilyev, Rusya Premier Ligi'ne verilen uzun aranın Krasnodar'ın form durumuna etki edeceğini dile getirdi. 

Fenerbahçe'nin zor bir rakip olduğunu belirten Vasilyev, "Türk ekibi mükemmel bir performans göstererek grubunu birinci sırada tamamladı. Krasnodar'ın maç yapmadığı dönemdeki form durumu karşılaşmalarda belirleyici rol olacak. Fenerbahçe, seyircisi önünde çok güçlü." diye konuştu. 

Sport Express gazetesi yazarı Filip Papenkov ise, Fenerbahçe'nin turu geçme şansını yüzde 70 olarak gösterdi.

Geçen sezon Lokomotiv Moskova'nın UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile oynadığı maçları takip ettiğini belirten Papenkov, "İstanbul'daki atmosfer etkileyiciydi. Fenerbahçe çok iyi bir kadroya sahip. Teknik direktör Dick Advocaat, Rus futbolunu biliyor. Tüm bu faktörleri göz önüne alırsak tur şansı yüzde 70 Fenerbahçe lehine" değerlendirmesinde bulundu.

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