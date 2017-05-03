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BBC Türkçe

Rus basınından Putin-Erdoğan görüşmesi öncesi yorum: Kolay geçmeyecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 'günübirlik' Rusya'yı ziyaret edecek

03 Mayıs 2017 15:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugünkü Soçi ziyareti öncesi Rus basında Putin ile Erdoğan arasında görüşülecek konulara dair yorumlar yer aldı.

Kommersant gazetesi iki liderin yakın ilişkisine rağmen görüşmelerin kolay geçmeyeceğini yazarken "Mevcut durumda, Soçi'de Erdoğan'la bir görüşme ayarlayan Vladimir Putin için Ankara ile pozitif ve dinamik ilişkiyi sürdürmek ve Türkiye'nin Suriye'de Moskova'nın düşmanlarına yaklaşmasını engellemek hayati öneme sahip" ifadelerini kullandı.

Sergei Strokan, Kirill Krivosheev, Alexander Mertsalova ve Anatoly Kostyrev imzalı habere göre Türk uzmanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Moskova'dan hem de Washington'dan kendi taleplerine yönelik tavizler almayı hedefleyeceğini belirtti.

Uzmanlara göre, Rusya, İran ve Türkiye'nin katılımıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek dördüncü Suriye görüşmesinde Rusya'nın öncülüğünde dört ayrı bölgede "gerilimi azaltılmış bölgeler" veya "sakin bölgeler" yaratılabilir.

Izvestia gazetesine göre Rusya'nın Suriye'ye yönelik önerileri çatışmanın tüm tarafları için avantajlı olacak. Gazeteye konuşan uzman Elena Suponina Rusya'nın önerisinin Suriye'de şiddeti azaltabileceğini söylerken yine de bu önerinin tarafları sınırlamadan hayata geçirmenin imkansız olduğunu belirtti.

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