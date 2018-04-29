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BBC Türkçe

Rus basınında Türkiye'nin olası Afrin operasyonu: Erdoğan blöf yapıyor olabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk ordusunun Afrin ve Menbiç'te her an harekâta başlayabileceğini açıklaması, Rusya'yı da teyakkuza geçirdi. Kremlin'in endişeli olduğunu yazan Rus basını, olası bir operasyonun, Rusya'nın bölgedeki hedefleri ve Ru

29 Nisan 2018 20:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk ordusunun Afrin ve Menbiç'te her an harekâta başlayabileceğini açıklaması, Rusya'yı da teyakkuza geçirdi.

Moskova'dan, Erdoğan'ın sözlerine yönelik resmi bir açıklama gelmezken, Rus gazeteleri konuyu geniş olarak ele aldı.

Haftasonu, ABD liderliğindeki Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) karşıtı uluslararası koalisyon'un Suriye'deki müttefikleriyle 30 bin kişilik bir sınır koruma gücü kuracağını haberleri çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada "Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır" diyerek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) her an Afrin ve Menbiç'te harekâta başlayabileceğini belirtmişti.

Rossiyskaya Gazeta

"[Türkiye Cumhurbaşkanı] Erdoğan'ın, ana müttefiki ABD'nin Suriye'deki 'vekil savaşçılarına' savaş açıp açmayacağı henüz belli değil. Şu ana kadar Erdoğan'ın eylemleri, Washington'a bu politikasından hiç hoşlanmadığını göstermek adına yapılan blöfler gibi görünüyor.

Rusya tarafsız dursa da, tabii ki çok endişeli: ABD'nin körüklediği bir Türk-Kürt çatışması, Moskova için çok önemli olan Suriye'deki ulusal uzlaşı sürecini tehlikeye atar."

İzvestia gazetesinin haberi

"Federasyon Konseyi'nin Uluslararası İlişkiler Komitesi'nden Vladimir Dzhabarov, İzvestia'ya yaptığı açıklamada Amerikalıların, IŞİD'in yenilgisinden hayal kırıklığına uğradığını, şimdi de Türklerle Kürtleri silahlı çatışmaya sürüklediğini, aynı zamanda da ılımlı muhalifler dediği militanları silahlandırdığını söyledi. Senatöre göre tüm bunlar Suriye'daki çatışmayı daha da körüklemek için yapılıyor."

Nezavisimaya gazetesi ise Rusya'nın bölgedeki askerlerinin de olası bir operasyondan zarar görebileceğine dikkat çekiyor:

"Ankara'nın Kürtlere ve ABD öncülüğndeki koalisyona gönderdiği tehditler Rusya'ya bir mesaj olarak da görülebilir. Türk ordusunun Menbiç ve Afrin'deki olası düşmanca hamlesi, Rusya'nın barış güçlerini de tehlikeye atar.

"Türkiye'nin kendi jeopolitik ve ekonomik hedefleri var ve Suriye'nin sınır bütünlüğünü korumak bu hedeflere uzak. Rusya, Türkiye'nin bu hedeflerine özel bir ilgi göstermiyor. Ancak ABD ve Türkiye'ye yakın bazı silahlı Suriyeli muhalif grupların, Soçi'de düzenlenecek olan Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılmayacağını bildirmesi not edilmeli."

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