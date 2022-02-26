Rus basınında 'savaş' kelimesini kullanmak yasaklandı

Rusya'nın 24 Şubat sabahı Ukrayna'ya başlattığı harekat her geçen gün şiddetli bir şekilde devam ediyor. Harekatın 3. gününde Rusya'dan dikkat çeken bir karar geldi. Medya kuruluşları için alınan kararda, 'savaş' kelimesinin kullanılması yasaklandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya üç gün önce başlattığı askeri hareket şiddetli bir şekilde devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus birliklere ait 14 savaş uçağı, 8 helikopter, 102 tank ve 536 zırhlı araç vurulduğunu ve 3 bin 500'den fazla Rus askerin öldürüldüğünü belirtti. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Kiev'i işgalcilerden püskürttüklerini ve kontrolü sağladıklarını bildirdi. Rusya tarafından ise kayıplara ilişkin net bir açıklama gelmezken, ülkede dikkat çeken bir karar alındı. Harekatın 3. gününde Rusya'da medya kuruluşlarının 'savaş' kelimesini kullanması yasaklandı.

Savaş sözcüğü geçen haberlerin kaldırılması talep edildi

Rusya, harekatın 3'üncü gününde Ukrayna'nın birçok kentini bombardıman altına almaya başladı. Bölgede çatışmalar giderek şiddetlenirken Rusya'dan bir tepki çeken hareket daha geldi. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu Roskomnadzor, "savaş" kelimesini yazan 10 Rus medya kuruluşundan söz konusu haberlerin kaldırılmasını talep etti.