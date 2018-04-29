Rus basını: Suriye'deki üsse saldırıda yedi Rus uçağı imha edildi

Rusya'da yayımlanan Kommersant gazetesi, iki askeri-diplomatik kaynağa dayandırdığı haberinde, 31 Aralık'ta Lazkiye'deki Hmeymim Hava Üssü'ne düzenlenen saldırıda yedi savaş uçağının tahrip edildiğini öne sürdü.

Haberde şu ifadeler yer aldı: "3 Ocak'ta hava üssüne radikal İslamcılar tarafından saldırı düzenlendi. Bunun sonucu olarak dört Su-24 bombardıman uçağı, iki Su-35S çok amaçlı savaş uçağı ve bir An-72 askeri nakliye uçağı imha edildi. Muhtemelen 10'dan fazla asker yaralandı".

saldırda bir mühimmat deposunun da imha edildiğini belirtti.

BBC Rusça Servisi, gazetesinin, Rus Savunma Bakanlığı'na yakın kaynağının, iddianın doğruluğunu teyit ettiğini bildirdi.

Servis, Rus Savunma Bakanlığı'nın iddiayla ilgili henüz bir açıklama yapmadığını aktarıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus askeri güçlerinin Suriye'den ayrılmaya başlayacağı açıklamasını, 11 Aralık'ta bu üsse ziyaretinde yapmıştı.

Rusya, Eylül 2015'te Suriye'de hava operasyonlarına başlamıştı.

Moskova'nın Şam'a askeri desteği, iç savaşta Beşar Esad yönetiminin elini önemli oranda güçlendirmişti.