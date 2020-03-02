Rus basını: Suriye'nin saldırısı, Putin'in Erdoğan'ı Batı'dan uzaklaştırma planını suya düşürdü

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Rus güvenlik analisti Pavel Felgenhauer, geçen Perşembe günü Suriye ordusunun 34 Türk askerini şehit ettiği saldırının Rusya Devleti Başkanı Vladimir Putin'in "Erdoğan'ı Batı'dan uzaklaştırma planını suya düşürdüğünü" yazdı.

Rus gazetesi Novaya Gazeta'daki köşesinde Ankara-Moskova hattındaki ilişkilerin durumunu değerlendiren Felgenhauer, "Kremlin'in bir hayali vardı; Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Batı'dan uzaklaştırmak ve böylece NATO'yu zayıflatmak" yazdı.

Britanya merkezli BBC'nin Moskova muhabiri Steve Rosenberg'in aktardığına göre Felgenhauer, "Bu yolda Soçi Olmpiyatları'na harcanandan daha çok devlet parası harcandı" ifadesini kullandı ve örnek olarak Akkuyu Nükleer Santrali'ni, boru hattı projelerini ve Rusya'nın Türkiye'ye S-400'ler için "geri ödeyip, ödeyemeyeceğini bilmediği" bir kredi vermesini gösterdi.

Yazıda, "Putin, Erdoğan'la kişisel olarak buluştu ve 2015 Kasım'da bir Rus SU-24 tipi uçağı düşürmesini affetti" ifadeleri yer aldı.

Analist Felgenhauer, "Bütün bu eforlar ve on milyarlarca dolar, Suriye ordusunun İdlib'de bir TSK taburunu vurmasıyla çöpe gitti" yazdı.

Felgenhauer, bu saldırının "Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirmek için Esad hükûmeti tarafından bilinçli olarak yapılmış bir provokasyon olabileceğini" ifade etti.