Rus basını: Rosatom'un Akkuyu'daki ortakları değişiyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 6 Şubat (DHA) - Rusya basınında çıkan haberlerde, Akkuyu Nükleer Santral projesinde yer alan iki Türk ortağın projeden çekileceği ileri sürülürken, bu şirketlerin yerini Japonya ile benzer bir projede yer alan EUAS şirketinin alabileceği belirtildi.

Akkuyu Nükleer Santral proje şirketine yakın olan iki kaynak tarafından RBK haber ajansına yapılan açıklamada, Rosatom ile birlikte Akkuyu inşaatını finanse edecek yatırımcılar kurulunda ciddi değişikliklerin yaşandığını ve Türkiye\'den Kolin İnşaat ve Kalyon İnşaat\'ın bu projeden çekildikleri ifade edildi.

RBK\'nın kaynaklarından biri, Rosatom\'un bu projedeki yeni partnerinin Türk Enerji Şirketi EUAS ICC olacağını söylerken, bir Rosatom temsilcisi RBK\'ya şirketle görüşmeler yapıldığını doğrulayarak, \"Akkuyu için yatırımcı arayışına devam ediliyor ve EUAS projenin ortak yürütülmesi ihtimali için görüştüğümüz şirketlerden birisi\" dedi.

Rusya - Türkiye Analitik Merkezi Başkanı Aydın Sezer de Akkuyu\'nun yatırımcı listesinde EUAS ICC şirketinin olduğundan haberdar olduğunu söyledi.

Rusya ve Türkiye\'nin 2023 yılına kadar inşa edecekleri Akkuyu projesi kapsamında Haziran 2017\'de üç özel Türk şirketi olan Cengiz Holding, Kolin İnşaat ve Kalyon İnşaat ile kilit koşullar hakkında anlaşma imzalandı. Anlaşmaya göre hisselerin yüzde 51’i Rosatom’da yüzde 49\'luk Türk şirketlerinde olacaktı.

RBK\'nın kaynağı, Kolin ve Kalyon İnşaat şirketlerinin kendilerinin ihale yoluyla ekipmanları sağlayacak şirketleri seçmeleri zorunluluğunu beğenmediklerini ve onların kendi üreticilerini getirmek istediklerini duyururken, İnterfaks haber ajansı ise, finansman problemlerine işaret etti.

Rosatom Ağustos 2017\'de potansiyel partnerlerinin itibarını kontrol etmek için danışman seçimi amacıyla bir ihale başlattı, fakat daha sonra bu ihaleden vazgeçildi.

Aydın Sezer RBK\'ya yaptığı açıklamada, EUAS\'ın yeni partner olarak seçilmesini mantıklı olarak gördüğünü, çünkü bu şirketin benzer bir projede hissesi olduğunu belirtti.