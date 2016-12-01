Rus basını Erdoğan'ın 'hedef Esad' sözleri için ne dedi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Devlet terörü estiren zalim Esed'in hükümdarlığına son vermek için biz oraya girdik, başka bir şey için değil" sözleri, Rus basınında da geniş yer buldu.

gazetesi, Erdoğan'ın sözlerini uzmanlara sorarak bir anket düzenledi ve "Anket sonuçlarına göre Erdoğan'ın açıklamalarının, Ankara'nın asıl niyeti olarak yorumlanmaması gerektiğini gösteriyor" dendi.

Kommersant'a konuşan Rus Diplomatlar Birliği Başkan Yardımcısı Andrei Baklanov, "Halep ve çevresindeki gelişmeler, Türkiye'nin Suriye'deki etkisinin azalmasına yol açıyor. O yüzden de Erdoğan şimdi böyle bir çıkış yaparak Ankara ile Moskova'nın henüz üzerinde uzlaşamadığı bir noktayı vurguluyor" diyor.

gazetesine konuşan St Petersburg Üniversitesi'nden Aleksander Sotniçenko ise Erdoğan'ın Esad'ı hedef gösteren açıklamalarının iki nedeni olduğu yorumunu yapıyor:

Aynı gazeteye konuşan Rus Bilim Akademisi Arap ve İslam Çalışmaları Merkezi'nden Boris Doglov ise "Yeni ve şaşırtıcı olan Erdoğan'ın bu açıklamaları kamuoyu önünde yapıyor olması. Sanırım bu farklı tutum Halep'teki gelişmelerle doğrudan ilgili" diyor.

Moskovsky Komsomolets gazetesi, Erdoğan'ın açıklamalarını 'Fırat Kalkanı Esad'ı vurdu' başlığıyla vermiş.

gazetesindeyse konuyla ilgili bir köşe yazısı var. Ilşat Sayetov imzalı yazının başlığı: "Moskova Erdoğan'a sakinleşmesi için fırsat tanıyor"

Yazıda, "Erdoğan ülke içerisinde destekçilerine yaptığı konuşmalarda bir takım sözler sarf ettiğinde, bu sözler çok büyük bir oranda eyleme dönüşmüyor. Esad'ı devireceğini düşünmüyorum. Ancak ülkedeki seferberlik atmosferini koruyabilmek için bu gibi açıklamalara ihtiyacı var… Bu söylem, Türk vatandaşlarının inançlarıyla örtüşüyor" deniyor.