Rus basını: Erdoğan elini versen kolunu kurtaramayacağın türden politikacılardan biri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Moskova'da gerçekleştirdiği toplantı Rus basınında geniş yer buldu. Rus gazetesi Moskovskiy Komsomolets Putin'in Erdoğan'a Türkiye ile Suriye arasında imzalanan 1998 Adana Anlaşması’nı hatırlattığını belirtti ve Erdoğan'ı "Elini versen kolunu kurtaramayacağın türden politikacılardan biri" olarak tanımladı.

Rus ve Türk liderlerin dünkü Moskova zirvesini ele alan Moskovskiy Komsomolets gazetesi, "Doğu usülü diplomasiyi öğrenen" Putin’in Erdoğan’a yönelik iltifatlarda oldukça cömert davrandığını, ancak İdlib’te ve Suriye’nin kuzey doğusunda taraflar arasındaki anlaşmazlığın devam ettiğini vurguladı. Suriye’de terörle mücadele konusunda Putin’in Erdoğan’a, Türkiye ile Suriye arasında imzalanan 1998 Adana Anlaşması’nı hatırlatmasına dikkat çeken gazete şöyle yazdı: “Erdoğan, elini versen kolunu kurtaramayacağın türden politikacılardan. Onun için prensipler, dostlar, düşmanlar yok. Yalnızca yeniden Büyük Osmanlı İmparatorluğu haline dönüştürmek istediği Türkiye’nin çıkarları var”.

Putin dün yaptığı açıklamada Adana mutabakatının hala yürürlükte olduğunu belirterek “Bu anlaşma terörle mücadeleyi kapsıyor. Bu anlaşmanın Türkiye’nin güney sınırlarındaki güvenliğinin sağlanması ile ilgili birçok konuyu çözen bir altyapı olduğunu düşünüyorum. Bu konuyu da oldukça ayrıntılı ve aktif bir şekilde ele aldık” dedi.