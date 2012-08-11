Rus basını: Emenike için intikam vakti

Fenerbahçe’yle UEFA Şampiyonlar Ligi plaf-off turunda karşılaşacak Spartak Moskova’nın Nijeryalı futbolcusu Emmanuel Emenike'nin Türkiye gelmesinde sakınca olmadığı bildirildi. Rus basını, eşleşmeyle ilgili olarak “Emenike için intikam alma zamanı geldi” diye yazdı.



Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi plaf-off turunda Rusya'nın Spartak Moskova takımıyla eşleşti.

Şike davasında yargılanan Emmanuel Emenike'nin Türkiye gelip gelemeyeceği tartışmaları başladı.

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Emenike’nin avukatı Rezan Epözdemir, Nijeryalı futbolcunun Türkiye'ye gelmesinde herhangi bir sorun olmadığını söyledi.

Öte yanda, Rus basını, Fenerbahçe-Spartak Moskova eşleşmesine geniş yer ayırdı.

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre; Rusya'nın önde gelen spor gazetesi Sovyetski Sport, eşleşmeyi "Emenike için intikam alma zamanı" başlığı ile verdi.

“Fenerbahçe'yi nasıl yeneriz?" sorusunu soran gazete, aslında Fenerbahçe'nin Avrupa futbolunun "büyük takımlarından" olmadığını belirterek, "Spartak böyle rakibe karşı güç kullanabilir ve kullanmak zorunda. Özellikle Moskova'daki maç bu açıdan çok önemli" şeklinde yazdı.