Rus Bankası, mudilerin paralarını ödeyemiyor

Küresel ekonomik krizden etkilenen Rusya'nın "Globeks" bankası mudilerin paralarını ödeyemez duruma geldi. Banka yönetiminin kararına göre, vadesi gelmeyen mevduatlar ödenmeyecek.



Rusya'nın bankalar sıralamasında sahip olduğu sermaye miktarına göre 31. olan Globeks bankasının bir müşterisi kendi hesabından parasını çekemez duruma gelince konu Rus "Kommersant" gazetesine haber oldu.



Globeks Başkan Yardımcısı Emil Aliyev'in yaptığı açıklamaya göre, banka süresi dolmuş faizli yatırımları ve onların faizini geri ödüyor. Ancak paralarını bankadan geri çekmek isteyenlerin sayısının çok yüksek olmasından dolayı, banka yönetimi süresi bitmemiş faizli yatırımları geri ödememeye karar verdi.



Gazete haberine göre, Globeks bankasından sadece süresi bitmemiş faizli yatırımlardan değil, hatta banka kartı ile maaşların bile çekilmesi mümkün değildi. "Western Union" sisteminin üyesi olan Globeks bankası bu sistemden gönderilen paraları da ödeyemez duruma geldi ve nedenini "teknik sorunlar" olduğunu açıkladı.



Emil Aliyev'in sözlerine göre, 1 Ekim'den itibaren Globeks bankasının yatırımcıları paralarının yüzde 15'ini çektiler ve 14 Ekim'e kadar Globeks'den çıkarılan paraların miktarı 135 milyon dolara ulaştı. Eylül ayı boyunca ise banka vatandaşların 230 milyon dolarlık yatırımlarını iade etti. Banka yönetiminin vatandaşların paralarını iade etmek için başka bir bankadan 350 milyon dolar kredi aldığı da öğrenildi.

