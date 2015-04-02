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Dünya

Rusya'da balıkçı gemisi battı: En az 54 ölü

Dalny Vostok isimli Rus gemisi Pasifik Okyanusu'nda Kamçatka Yarımadası yakınlarında battı

02 Nisan 2015 10:48

Pasifik Okyanusu'nda Kamçatka Yarımadası yakınlarında batan bir Rus trol gemisinde en az 54 kişi hayatını kaybetti.

Dalny Vostok isimli balıkçı gemisinde en az beş ülkeden 132 personel bulunuyor.

Personelin 78'i Rus, diğerleri ise Latviya, Ukrayna, Myanmar ve Vanuatu'dan.

Okhotsk Denizi'nde batan gemi için kurtarma operasyonu başlatıldı.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, altmıştan fazla kişi denizden kurtarıldı ancak bazılarının durumu kritik.

Başka balıkçı tekneleri ve helikopterlerle denizde insan aranıyor.

Ancak kurtarma ekipleri neredeyse donma sıcaklığında olan deniz suyu nedeniyle başka kurtulan olmayabileceği görüşünde.

Geminin neden battığıysa henüz belirsiz.

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