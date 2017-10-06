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Dünya

Rus askerlerine fotoğraf yasağı

Fotoğrafların gizli kalması gereken askeri bilgileri açığa çıkardığı belirtildi

06 Ekim 2017 22:27

Rusya ordusu, sosyal medya paylaştıkları “selfi”ler nedeniyle askerlerin fotoğraf çekmesini yasaklayan bir tasarı hazırladı. Fotoğrafların gizli kalması gereken askeri bilgileri açığa çıkardığı belirtildi.

Independent’ın haberine göre Rusya ordusu, askeri personelin fotoğraf çekmesini yasaklayan bir yasa tasarısı hazırladı. Yasa tasarısı fotoğraf, video ve diğer görsel medyanın “düşmanlara” önemli bilgiler verebileceği olasılığına karşı, fotoğraf çekimlerinin yasaklanmasını öngörüyor.

Tasarıda, bazı fotoğraflarda, coğrafi konumunun kolaylıkla saptanabildiği ve dolayısıyla askeri birliklerin konuşlandığı bölgenin ayrıntılı şekilde ortaya çıkarabileceğine dikkat çekiliyor.

Daha önce Ukrayna ve Suriye'de sosyal medyada paylaşılan Rus birliği fotoğrafları sebebiyle askerlerin gizli kalması gereken konumu ortaya çıkmıştı. 

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