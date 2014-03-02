Rus askerleri, Ukrayna askerlerini kuşattı

Rus askeri birlikleri, Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin Prevalone beldesindeki Ukrayna askeri birliğinin etrafını kuşattı. Ukrayna'da bir gün önce göreve gelen Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Denis Berezovksi de, bundan böyle Rus yanlısı Kırım yönetimi saflarında yer alacağını duyurdu. öta yandan Ukrayna Ulusal Güvenlik Sekreteri Viktoria Siumar, Denis Berezovksi’nin görevden alındığını duyurdu.

Al Jazeera Türk'ün haberine göre, Başkent Akmescit'in 20 kilometre uzağında bulunan Prevalone'deki Ukrayna askeri birliği, 200'ü aşkın Rus askeri tarafından kuşatılmış durumda.

Rus askerlerinin bölgede 25 zırhlı askeri aracı bulunuyor.

Rus birlikleri bölgede üç büyük askeri çadır kurdu ve askeri birliklerin etrafında nizami düzen aldı. Ukrayna askerleri, birliğin dışına çıkartılmıyor.

Komutan saf değiştirdi

Ukrayna'da bir gün önce göreve gelen Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Denis Berezovksi, bundan böyle Rus yanlısı Kırım yönetimi saflarında yer alacağını duyurdu. Kiev vatan hainliği suçlamasıyla dava açtı.

Berezovski internete yüklediği videoda, bundan sonra Kırım Özerk Bölgesi'ne bağlı olarak görev yapacağını açıkladı. Videoda Kırım'ın Rusya yanlısı Başbakanı Sergey Aksyonov'un da Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın yanında olduğu görülüyor. Ukrayna yönetimi bu gelişmeye anında tepki vererek Denis Berezovski'yi görevden aldığını duyurdu. Kiev ayrınca Berezovski hakkında vatana ihanet suçlamasıyla dava açtı. Suçlamaya gerekçe olarak Berezovski'nin Sivastopol'daki Donanma Komutanlığı'nı Rusya yanlısı güçlere teslim etmesi gösterildi. Denis Berezovski Cumartesi günü, Ukrayna'nın Rus tehdidi karşısındaki hazırlıkları çerçevesinde göreve getirilmişti. Sergey Aksyonov ise, Kırım'daki yerel parlamento tarafından Başbakan ilan edilmişti.



Berezovski'nin saf değiştirme kararının ardından konuşan Aksyonov, Kırım'daki Ukrayna donanması personeline Kiev yönetiminin emirlerini dinlememe çağrısında bulundu.

ABD'den tehdit gibi açıklama

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, mevcut Kırım politikasını sürdürmesi halinde Rusya’nın ekonomik yaptırımlar ve yalnızlaşmaya maruz kalacağını söyledi.

ABD’nin CBS kanalında yayımlanan ‘Face the Nation’ programında konuşan Kerry Rusya’yı, ‘19. yüzyıldaymış gibi davranarak’ yabancı bir bölgeyi ‘uydurma bahanelerle’ işgal etmeye çalışmakla suçladı. Kerry, Rusya’nın ‘inanılmaz derecede saldırgan’ bir tutum sergilediğini belirterek Moskova’nın yine de krizi hafifletme şansının bulunduğunu kaydetti.



Kuzey Atlantik Konseyi (NATO) Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen de, Kırım’daki son gelişmeler üzerine daimi temsilciler düzeyinde yapılacak Konsey toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi’ne aykırı hareket ettiğini belirtti.



Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediklerini söyleyen Rasmussen, “Ukrayna halkının kendi geleceğini, dışarıdan müdahale olmaksızın, belirleme hakkının yanındayız” ifadelerini kullandı.

Tüm halkın demokratik haklarının sürdürülmesi ihtiyacına ve azınlık haklarının korunmasının gerekliliğine vurgu yapan Rasmussen, “Ukrayna komşumuz ve NATO için değerli bir ortak. Tüm taraflardan acilen bu tehlikeli durumdan uzaklaşmak için her türlü çabayı göstermeyi sürdürmelerini ısrarla talep ediyoruz” dedi. Rasmussen, özellikle Rusya’ya gerilimi düşürme çağrısı yaptı.

Ukrayna'da savaş hazırlığı

Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Kurulu (MSGK) Sekreteri Andrey Parubiy de ülkede askerlik yapabilecek vatandaşlar için kısmi seferberlik ilan edildiğini duyurdu.

Parubiy, MGSK kararıyla ordunun tam hazır duruma getirildiğini belirtti.

Parubiy ayrıca, Dışişleri Bakanlığı'nın, Budapeşte Memorandumu çerçevesinde garantör ülkelere, ülke güvenliğinin sağlanması ve istişarelerin yapılması için çağrıda bulunmakla görevlendirildiğini kaydetti.

Bakanlar Kurulu'nun da vatandaşların güvenliğinin sağlanması için gereken kaynağı ayıracağını ifade eden Parubiy, ülkede enerji üreten işletmelerin daha sıkı korunması emrinin de verildiğini bildirdi.

Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenuk ise Rusya’yı ülkesine savaş ilan etmekle suçlayarak, “Felaketin eşiğindeyiz” ifadesini kullandı.

Geçici Cumhurbaşkanı Aleksandır Turçinov ise, Ukrayna hava sahasının sivil olmayan tüm uçuşlara tamamen kapatıldığını açıkladı. Turçinov, Ukrayna'nın güvenliğinin sağlanması için Batı ülkelerinin 'gerçek adımlar' atması gerektiğini belirtti.

Fransa ve İngiltere'den G8 hamlesi

Bu arada Fransa ve İngiltere, Rusya'nın Soçi kentinde Haziran ayında yapılacak G8 zirvesinin hazırlık toplantısına katılımı askıya aldıklarını duyurdu.

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyulması çağrısında bulundu ve ülkenin bölünmemesi gerektiğine dikkati çekti.

Rusya'nın bu tavrı sürdürmesi durumunda bedelinin ağır olacağını dile getiren Fabius, Rusya'nın bölgeye asker göndermesini kınadıklarının altını çizerek, "Fransa arabuluculuğa hazır" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da ABD'nin Soçi'de yapılacak G8 hazırlık toplantısına katılımını askıya alacağı duyurulmuştu.

Rusya'ya teşekkür

Kırım Meclis Başkanı Vladimir Konstantinov ise ‘tüm Kırımlılar adına ihtiyaç duydukları bir dönemde yanlarında oldukları’ gerekçesiyle Rusya’ya teşekkür etti.

Basın toplantısını takip eden Deniz Berktay’ın aktardığı bilgilere göre Konstantinov, "Gerek Kırım, gerekse Ukrayna, Rus dünyasına aittir. Buraya müdahale etmeyi düşünecek herkesin bunu bilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Konstantinov, Türkiye’nın Kırım politikasıyla ilgili soruya da, "Kırımlıların Türkiye’yi çok seviyor ve eğer eğitim ve diğer alanlarda işbirliği olursa, Kırım bu yönde ilişkileri sürdürmeye hazırdır" yanıtını verdi.

Konstantinov, "Ukrayna'nın cumhurbaşkanı, Kırım halkının da büyük çoğunlukla seçtiği Viktor Yanukoviç'tir. Kiev'de iktidara geldiğini iddia edenler, kaba kuvvete dayanarak yönetimi ele geçirdi. Bunları nasıl meşru sayabiliriz?" şeklinde konuştu.

Kırım’daki yönetimin tarihteki en meşru yönetim olduğunu söyleyen Konstantinov, mevcut Ukrayna yönetimini siyasi sorunları çözmek için şiddete başvurmakla suçladı.

Konstantinov ayrıca, Kırım’a girişlerin kapatılmasının gerekçesinin çetelerin bölgeye girişi engellemek olduğunu öne sürdü.

Moskova'dan kritik adım

ABD Başkanı Barack Obama’nın ‘Kırım’a müdahalenin bedeli olur’ uyarısına rağmen cumartesi günü Rusya’dan bölgede tansiyonu yükseltecek bir adım geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talebi üzerine toplanan Rus parlamentosunun üst kanadı Putin’e Ukrayna’ya asker gönderme yetkisi verdi.

Kararın hemen ardından Kremlin'den yapılan açıklamada parlamentonun Rus ordusuna verdiği yetkinin hemen kullanılmayabileceği sinyali de verildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Grigory Karasin, "Devlet Başkanımızın aldığı onay bunun hemen kullanılacağı anlamına gelmez" dedi.

Müdahale yetkisi sadece Kırım’la sınırlı değil. Putin, parlamentodan Ukrayna’daki ‘sosyo-politik durum normalleşene dek bu ülkede asker bulundurma yetkisi talep etti.