Rus askerleri Suriye'de Esad için mi savaşıyor?



Hizbullah, İran ordusu, Iraklı milisler, El Kaide derken şimdi de Rus askerlerin Suriye'de Esad rejimi için savaştığı ortaya çıktığı ve çoğu emekli subaylardan oluşan askerlerin Esad posterleri önünde fotoğrafları yayımlandığı iddia edildi.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, "Eğer Suriye’de çatışmayı bırakır, desteğimizi çekersek Esad rejimi iki saatte yıkılır." Bu sözler Time dergisine konuşan üst düzey bir Hizbullah komutanına aitti. 3’üncü yılına girecek olan Suriye iç savaşında merkezi Lübnan’da olan Hizbullah, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun özel birlikleri olan El Kuds, Irak’tan gelen Şii militanlar gibi birçok askeri gücün Beşar Esad yönetiminin devrilmemesi için Suriye’de muhaliflere karşı savaştığı artık tüm dünyanın bildiği bir gerçek... Ancak Rus komandoların da denklemin içinde yer aldığı bilinmiyordu. Ta ki Rus Fontanka gazetesi bu fotoğrafları yayınlayana kadar.

Lazkiye ve Tartus

Fontanka gazetesi Rus istihbarat kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, çoğunluğu Rus ordusundan ya da Rus istihbaratı FSB’den emekli ya da disiplin cezasıyla atılma olan subaylardan oluşan Rus askerlerin Suriye’nin Lazkiye ve Tartus kentlerinde savaştığını belirtti. Bu iddiasını doğrulamak için sayıları 276 olan askerlerin Suriye’de çektirip sosyal medya sitelerinde paylaştığı fotoğrafları da yayınladı.



Liderleri gözaltında

İddiaya göre ordudan ve FSB’den ayrılan bu askerler, ‘Slavonic Corps’ adını verdikleri bir özel güvenlik şirketini Rusya’nın St. Petersburg kentinde kurdu. Bu şirketin ilk müşterisi de Şam yönetiminin lideri Beşar Esad oldu. Çoğu sıkı eğitimli olan bu Rus komandoları kritik bölgelerde koruma amaçlı olarak görevlendiren Esad, kişi başı aylık 4 bin dolar ödüyor.

Slavonic Corps şirketiyle anlaşmayı yapan ise Esad’ın görevlendirdiği bir Suriyeli iş adamı. Böylece Rus paralı askerlerin Esad için Suriye’de çalıştığı da kamufle edilmiş oluyor. Yine gazetede yayınlanan iddiaya göre FSB, güvenlik şirketinin faaliyetlerinden rahatsız oldu; hatta askeri grubun liderlerinden biri de Rus polisi tarafından gözaltına alındı.