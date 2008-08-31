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Dünya

Rus askerleri, Gürcü mültecileri bırakmıyor

Gürcistan'da kalan Rus askerlerinin Gürcülerin evlerine dönmesine engel olduğu bildirildi.

31 Ağustos 2008 03:00

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Gürcistan sözcüsü Melita Sunjic, Rus askerlerinin mültecilerin evlerine dönmesini fiilen engelleyip engellemediğini tam olarak bilinmese de yapılan uyarıların mültecilerin evlerine dönmelerine engel teşkil ettiğini söyledi. Sunjic, "(Güvenliğinizi garanti edemeyiz) denilirse tabii ki gitmezsiniz" dedi.

BMMYK'nın Gori'deki kamplarında 2  bin kadar mülteci bulunuyor. Mülteciler Rusya'nın, Gürcistan'ın Güney Osetya'yla sınırı olan güneyinde belirlediği "güvenli bölgelerdeki" evlerine dönmeye çalışıyor.

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