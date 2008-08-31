Rus askerleri, Gürcü mültecileri bırakmıyor

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Gürcistan sözcüsü Melita Sunjic, Rus askerlerinin mültecilerin evlerine dönmesini fiilen engelleyip engellemediğini tam olarak bilinmese de yapılan uyarıların mültecilerin evlerine dönmelerine engel teşkil ettiğini söyledi. Sunjic, "(Güvenliğinizi garanti edemeyiz) denilirse tabii ki gitmezsiniz" dedi.



BMMYK'nın Gori'deki kamplarında 2 bin kadar mülteci bulunuyor. Mülteciler Rusya'nın, Gürcistan'ın Güney Osetya'yla sınırı olan güneyinde belirlediği "güvenli bölgelerdeki" evlerine dönmeye çalışıyor.

