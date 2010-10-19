-RUS ASKERLERİ GÜRCİSTAN'A AİT BÖLGEDEN ÇEKİLDİ TİFLİS (A.A) - 19.10.2010 - Gürcistan İçişleri Bakanlığı yetkilisi Şota Utiaşvili, Rusya'nın, yaklaşık iki sene boyunca kontrolü altında tuttuğu Gürcistan'ın Perevi köyündeki askerlerini geri çektiğini açıkladı. Utiaşvili, yaptığı açıklamada, Rus askerlerinin Perevi'yi terk etmesinin ardından, Gürcü polisi ile Gürcistan'da faaliyette bulunan Avrupa Birliği gözlemcilerinin bölgeye geldiğini ve incelemelerde bulunduğunu kaydetti. Şota Utiaşvili, köyün tamamen Gürcü polisinin kontrolüne geçtiğini ve köydeki durumun normal ve sakin olduğunu belirtti. Rus askerlerinin Perevi köyünden çekilmesiyle ilgili açıklama yapan Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin sözcüsü Manana Mandjgaladze de Rusya'nın söz konusu köyü, uluslararası kamuoyunun baskıları sonucunda boşalttığını ifade ederek, ''Bu baskıların devam etmesini umuyoruz'' dedi. Rusya'nın Perevi köyünü terk etmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Madjgaladze, ''Gürcistan topraklarının yüzde 20'sinin hala işgal altında bulunduğunu ve Rusya'nın, 2008 Gürcü-Rus savaşının ardından imzalanan ateşkes anlaşmasıyla üstlendiği sorumlulukları henüz yerine getirmediğini'' hatırlattı.