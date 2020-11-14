Rus askerleri, Dağlık Karabağ'da devriye gezmeye başladı

Sputnik'in haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında "Rus askeri polis birlikleri bugünden başlayarak kuzey ve güney sorumluluk alanlarında devriye gezmeye başlamaktadırlar" denildi.
Rus askerleri, ateşkesi izleme görevi için Dağlık Karabağ'da 12 gözlem noktası oluşturdu.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov da bugünkü açıklamasında tüm temas hattı boyunca ateşkese uyulduğunu belirttmişti.
Konaşenkov, Rus askerlerinin yardımıyla taraflar arasında cenaze değişimlerinin başladığını da söylemişti.
Söz konusu cenaze değişimlerinden ilki, Karabağ'daki çatışmaların sonlandırılması anlaşmasının imzalanmasından kısa süre önce Azerbaycan'ın ele geçirdiği Şuşa kentinde bugün yapıldı.