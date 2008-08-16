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Dünya

Rus askerleri bankayı böyle soydu

Gürcistan ile Güney Osetya arasında patlak veren kriz sırasında Gürcistan'a ordusunu sokan Rusya'nın askerleri, hayalet kente dönüşen Gori'de bir bankayı soyarken kameralara yakalandı

16 Ağustos 2008 03:00

Gürcistan ile Güney Osetya arasında patlak veren kriz sırasında Gürcistan'a ordusunu sokan Rusya'nın askerleri, halkın çatışmalardan kaçışması üzerine hayalet kente dönüşen Gori'de bir bankayı soyarken kameralara yakalandı.

RUS ASKERLERİ KAMERAYA BÖYLE YAKALANDI

İngiliz The Sun gazetesinde yayımlanan video görüntülerinde, ellerinde silahlar bulunan Rus askerlerinin bankaya girişleri ve içerideki ofisleri basmaları görülüyor.

Güvenlik kamerasının kayıtlarında, askerlerin buradaki dizüstü bilgisayarları ve bazı ofis malzemeleri alıp kaçması da yer alıyor. Rus askerlerinin, bu sırada vezneden para çalmış olabilecekleri de öne sürülüyor, ancak bu konuda net bir görüntü bulunmuyor. (Tempo24)

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