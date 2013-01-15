Rus askerleri, artık ayak sargıları yerine çorap giyecek

Rus askerleri, 17. yüzyılın sonundan bu yana bağcıkları olmayan, ağır ve uzun askeri botların vurmaması için kalın, dikdörtgen kumaş parçaları ile ayaklarını sarıyordu. Yaklaşık 2 ay önce savunma bakanı atanan Sergei Shoigu, askerlere sargı yerine çorap kullanmaları emrini verdi.

Rusça'da "Portyanki" olarak adlandırılan ayak sargılarının çorapla değiştirilmesini öngören bir genelge yayınlayan Shoigu, portyankinin yıl sonuna kadar tarihe karışması gerektiğini söyledi.

Shoigu, askerlerin çoraba geçmesi için gerekirse ek fon ayrılacağını da sözlerine ekledi.

Hollanda askerleri tarafından da kullanılan ayak sargısı, ilk kez Çar I. Petro tarafından ülkeye getirilmişti.