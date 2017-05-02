Rus askerlerden YPG ile Afrin pozu

Beşar Esad'a yakınlığıyla bilinen Al Masdar haber sitesi, Rus askerleri YPG’liler ile birlikte görüntüledi. Rus medyası, Rus komutanların Afrin bölgesinde yeni askeri üs açmak için YPG’liler ile görüştüklerini iddia etti.

Anlaşma mı var?

Hürriyet'te yer alan habere göre, bölgedeki aktivistlerin YPG ile Rusya arasında bir anlaşma bulunduğu iddiasına yer verdi. Habere göre, Suriye'deki Rus komutanlığı ile terör örgütü YPG, Türkiye'nin Afrin'e yönelik olası bir saldırısını engelleme konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşma iddiasına göre, Rus askerinin bölgedeki varlığıyla Türkiye'nin YPG mevzilerine saldırmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yeni üs iddiası

Terör örgütü YPG kontrolündeki Rojava bölgesinden Türkiye’nin sınır karakollarına yönelik yapılan saldırılar ve Türkiye’nin karşılık vermesinden sonra ABD askerleri, Türkiye-Suriye sınırının Fırat nehrinin batısında kalan kısmında Cuma gününden beri devriye geziyor. ABD askerlerinin bu devriyesi devam ederken, Suriye’deki Kürt internet siteleri, Fırat nehrinin batısında bulunan Afrin kenti ile Türkiye sınırı arasında Rus askerlerinin konuşlandığını iddia etti. Bölgeden paylaşılan fotoğraflarda Rus askerleri YPG’liler ile birlikte görülürken, Rus medyası, Rus komutanların Afirni bölgesinde yeni askeri üs açmak için YPG’liler ile görüştüklerini iddia etti.