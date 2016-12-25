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Dünya
Deutsche Welle

Rus askeri uçağı Karadeniz üzerinde düştü

Rusya Savunma Bakanlığına ait 92 kişiyi taşıyan uçak Soçi'den havalandıktan sonra Karadeniz üzerinde düştü. Uçak Suriye'deki Himiymim Üssüne gitmek üzere havalanmıştı.

25 Aralık 2016 14:21

Rusya Savunma Bakanlığı‘na ait TU-154 tipi uçak Rusa'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinden yerel saatle 05:40'ta havalandıktan kısa bir süre sonra henüz nedeni belli olmayan bir sebeple düştü. Arama kurtarma ekipleri uçaktaki 84'ü yolcu, mürettebatla birlikte toplam 92 kişiden kurtulan olma ihtimalinin düşük olduğunu belirtiyor. Yetkililer uçağın enkaz parçalarına kıyıya bir buçuk km mesafede ulaşıldığını arama- kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada yolculara ait parçaların da tespit edildiği ve şimdiye kadar bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Rus haber ajansı RIA, güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde düşme nedeninin henüz belirlenemediğini ancak yetkililerin teknik bir arıza ve pilotaj hatası üzerine yoğunlaştığını bildirdi. Rus Interfax haber ajansı da uçağın radardan kaybolmadan önce acil durum sinyali vermediğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı olayla ilgili incelemenin devam ettiğini belirtirken, uçağın düşüş nedeniyle ilgili bilginin incelemeler tamamlandıktan sonra yapılabileceğini duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelişmelerle ilgili sürekli bilgilendirildiği belirtildi.

Suriye'ye doğru havalandıktan sonra düşen askeri uçakta savaştaki askerlere moral vermek için yılbaşında gösteri düzenleyecek Rus Kızıl Ordu Korosu ve dansçılarının yanı sıra gazeteciler de bulunuyordu.

Dünyanın en büyük ordu korosu olan ve savaş bölgelerinde görev yapan askerlere moral vermek amacıyla 1928'de kurulan Kızıl Ordu Korosu, değişik birliklerden farklı rütbelerde subay ve askerlerin görev aldığı solist, koro elemanları, orkestra ve dans gruplarından oluşuyor.

©Deutsche Welle Türkçe

DW/RTR/DPA, MK/BS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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